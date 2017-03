PAPALESCU2 - album DAS TELESKOP právě vyšlo na vinylu!

První „rodinné“ album projektu Papalescu 2 se jmenuje DAS TELESKOP (dalekohled) a skrz něj můžete nahlédnout nejen do nitra zkušeného hudebníka, ale i do duše malého kluka.A že je album plné veselých i melancholických příběhů - to je jeho největší devízou. Je pestré jako nebe plné hvězd, které blikají na obalu tohoto originálního dílka. http://www.facebook.com/papalescu2